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Заполнение СИЗО сейчас такое же, как до вступления в силу "закона Савченко" - Минюст

Заполнение СИЗО сейчас такое же, как до вступления в силу "закона Савченко" - Минюст

Киев • УНН

 • 8204 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сейчас в следственных изоляторах Украины находится такое же количество людей, как и до вступления в силу "закона Савченко". Об этом сообщил на конференции заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, передает корреспондент УНН.

"...заполнение следственных изоляторов, оно, в определенной степени, такое же как и было до введения в действие "закона Савченко", - сказал Д.Чернышев.

По его словам, такая ситуация происходит в том числе и потому, что адвокаты затягивают время пребывания подзащитных в СИЗО.

Так, по "закону Савченко" на конец 2016 года были освобождены примерно 7,5 тыс. человек из мест лишения свободы.

"Это разгрузило на определенный период следственные изоляторы", - уточнил Д.Чернышев.

Напомним, по "закону Савченко" предусматривается зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Как сообщал УНН, исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Вадим Троян сообщил, что освобожденные по "закону Савченко" совершили 28 убийств за девять месяцев.

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