Наповнення СІЗО наразі таке ж, як до вступу в дію "закону Савченко" - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Наразі у слідчих ізоляторах України перебуває така ж кількість людей, як і до вступу в силу "закону Савченко". Про це повідомив під час конференції заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.
"...наповнення слідчих ізоляторів, воно, в певній мірі, таке ж як і було до введення в дію "закону Савченко",- сказав Д.Чернишов.
За його словами, така ситуація відбувається зокрема й через те, що адвокати затягують час перебування їх підзахисних у СІЗО.
Так, за "законом Савченко" на кінець 2016 року було звільнено приблизно 7,5 тис. осіб з місць позбавлення волі.
"Це розвантажило на певний період слідчі ізолятори", - уточнив Д.Чернишов.
Нагадаємо, за “законом Савченко” передбачається зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, виконувач обов’язків голови Нацполіції України Вадим Троян повдіомив, що звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 убивств за дев'ять місяців.