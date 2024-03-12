НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку относительно возможного конфликта интересов директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации. Об этом УНН сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Ранее она направила НАПК депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Рекрут за границу в 2022-20223 годах.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 8.03.2024 сообщило, что рассмотрело мое депутатское обращение и с учетом изложенной в нем информации в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" начало мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Рекрут Светланы Валерьевны", - сообщила Южанина.

Добавим

В ходе расследования журналисты УНН выяснили, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.

Также оказалось, что для выездов за границу она использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По данным Национального банка Украины, 21 июля 2022 года было принято решение об отзыве лицензии АО "Мегабанк". Согласно информации ФГВФЛ, его ликвидация до сих пор продолжается и ее завершение планируется в 2025 году, а Фонд с аукционов распродает имущество банка, чтобы возвращать его вкладчикам средства. В частности, в январе было продано имущество "Мегабанка" на сумму 4,9 млн грн.

По информации УНН, Рекрут для собственных поездок за границу использовала два авто, которые принадлежат этому банку. Одним из них она начала пользоваться почти сразу после начала процедуры ликвидации "Мегабанка" - в октябре 2022 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что использование автомобилей ликвидированного "Мегабанка" для командировок было экономически выгоднее, чем покупка билетов и оплата проживания, хотя расчеты свидетельствуют об обратном.

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что она может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

Напомним

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН. Вместо того, чтобы адекватно ответить на запросы журналистов относительно управления Фондом, Фонд гарантирования вкладов физических лиц также обвинил журналистов в преследовании.