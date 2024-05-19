Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Быковнянском лесу почтили жертв советских политических репрессий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Сегодня мы чтим память миллионов людей, которые были убиты тоталитарной системой. Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма - заявил глава государства.

Справочно

Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество захороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тысяч человек.

Напомним

В третье воскресенье мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Украинцы ежегодно проводят траурные мероприятия по всей стране в честь тех, кто погиб в результате насильственного внедрения коммунистической идеологии.