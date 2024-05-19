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Зеленський та перша леді вшанували жертв політичних репресій у Биківні

Зеленський та перша леді вшанували жертв політичних репресій у Биківні

Київ • УНН

 • 72118 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували жертв радянських політичних репресій на Биківнянському кладовищі, провівши паралелі з сучасним російським тоталітаризмом.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська в Биківнянському лісі вшанували жертв радянських політичних репресій. Про це  пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram.

Деталі 

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму

- заявив глава держави. 

Довідково

Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України. Кількість похованих в Биківнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може становити від 20 до 100 тисяч осіб.

Нагадаємо

Третьої неділі травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.  Українці щороку проводять жалобні заходи по всій країні на честь тих, хто загинув внаслідок насильницького впровадження комуністичної ідеології. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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