Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса. Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold".