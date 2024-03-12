Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  106922 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  106069 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  106297 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  112057 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104365 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188498 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177589 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173376 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  264124 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102748 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

  •  4980 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

  •  7392 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

  •  7851 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

  •  10479 просмотра
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

  •  13388 просмотра
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

  •  16374 просмотра
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

  •  20037 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

  •  18137 просмотра
Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

  •  17644 просмотра
12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

  •  15198 просмотра

Популярные

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

  •  74099 просмотра
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

  •  69311 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

  •  99595 просмотра
российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

  •  97169 просмотра
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

  •  101022 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  146879 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  232782 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  233636 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  264124 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  256966 просмотра

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы Украины сообщают о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  4980 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.

Война •   •  7392 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.

Война •   •  7851 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Война •   •  10479 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 8 ракетных, 114 авиационных ударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, нанеся ущерб в нескольких областях.

Война •   •  13388 просмотра
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

российская авиация разбомбила жилой дом в Купянске Харьковской области, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  16374 просмотра
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

российская пропаганда распространяет фейковую новость о массовой мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства на Волыни, используя устаревшую и манипулированную информацию.

Общество •   •  20037 просмотра
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Война •   •  18137 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

На нефтебазе в нижегородской области рф вспыхнул пожар после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  17644 просмотра
Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса. Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold".

УНН Lite •   •  15198 просмотра
12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой