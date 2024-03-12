Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Вражеские войска 3 обстреляли Никопольщину. Пострадало 3 человека, дома и инфраструктура изуродованы. Более 1700 семей остались без света. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщине вчера вечером рф трижды обстреляла Никопольщину, вызвав серьезные разрушения. Из тяжелой артиллерии оккупанты попали по райцентру и Червоногригорьевской громаде.

Пострадали трое жителей, среди которых 49-летний мужчина и женщины 42 и 48 лет, которые будут лечиться амбулаторно.

Вражеские снаряды разрушили частный дом и повредили 17 других зданий, включая 11 хозяйственных построек и 5 автомобилей.

Магазин, газопроводы и линии электропередач также повреждены.

В результате атаки более 1700 семей без света.

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе