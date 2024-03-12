Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  106894 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  106042 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  106270 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  112047 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  104364 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188497 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177589 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173376 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  264092 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102748 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  232746 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  233603 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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8 марта 2024, 11:45  •  264092 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  256937 просмотра

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.

Война •   •  7529 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Война •   •  10289 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 8 ракетных, 114 авиационных ударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, нанеся ущерб в нескольких областях.

Война •   •  13213 просмотра
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов

На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

российская авиация разбомбила жилой дом в Купянске Харьковской области, вызвав пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  16256 просмотра
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших

рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

российская пропаганда распространяет фейковую новость о массовой мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства на Волыни, используя устаревшую и манипулированную информацию.

Общество •   •  19950 просмотра
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Война •   •  18086 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких регионах

Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

На нефтебазе в нижегородской области рф вспыхнул пожар после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  17596 просмотра
Атака беспилотника на российскую нефтебазу вызвала пожар

12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса. Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold".

УНН Lite •   •  15146 просмотра
12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, зафиксирована повышенная активность тактической авиации противника вдоль границы, что создает угрозу применения авиационного оружия для прифронтовых районов.

Война •   •  18251 просмотра
ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

Суд в Харьковской области обязал сельскохозяйственную компанию вернуть земельный участок площадью 24,3 га стоимостью более 150 млн грн, расположенный в приграничной полосе, предназначенной для защиты от российской агрессии.

Война •   •  20758 просмотра
На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн