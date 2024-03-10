Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе
Киев • УНН
россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.
россияне ударили FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине, без воды около 2000 человек. Об этом сообщил председатель районной военной администрации Евгений Евтушенко, передает УНН.
Сегодня было шумно в Никополе и населенном пункте Мировской громады. Враг направил на мирных жителей одиннадцать фпв-камикадзе и дважды обстреливал из ствольной артиллерии
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки не было.
В общем, повреждены два многоэтажных дома, объект инфраструктуры, электрическое оборудование. В результате действий оккупантов без централизованного водоснабжения осталось около двух тысяч абонентов.
Из одиннадцати FPV-дронов Силами обороны Украины обезврежено семь.
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