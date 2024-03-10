Через російські атаки без води залишилися 2 тисячі людей у Нікопольському районі
Київ • УНН
росіяни атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників та артилерії, пошкодивши будівлі та залишивши близько 2000 людей без водопостачання.
Росіяни вдарили FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині, без води близько 2000 людей. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко, передає УНН.
Сьогодні було гучно в Нікополі та населеному пункті Мирівської громади. Ворог спрямував на мирних жителів одинадцять фпв-камікадзе і двічі обстрілювали зі ствольної артилерії
Він уточнив, що постраждалих в результаті атаки не було.
Загалом, понівечено два багатоповерхових будинки, об'єкт інфраструктури, електричне обладнання. Внаслідок дій окупантів без централізованого водопостачання залишилось близько двох тисяч абонентів.
З одинадцяти FPV-дронів Силами оборони України знешкоджено сім.
Вночі росіяни обстріляли Мирноград новими авіабомбами10.03.24, 14:22 • 105013 переглядiв