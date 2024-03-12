Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

Российские войска совершили ночную атаку на юг Украины с помощью ударных дронов типа Shahed и ракеты Х-59 из Черного моря в сторону Одесской области, но украинская ПВО успешно уничтожила все цели без попаданий, сообщили во вторник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

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Как сообщается, ночью россияне вновь атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". "В течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали дроновую атаку. 8 целей было уничтожено: 2 на Херсонщине, 4 в небе над Николаевщиной, еще 2 вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены. Попаданий не допущено", - указали в Силах обороны юга Украины в Telegram.

"Во время этой атаки враг совершил еще и пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Подразделениями ПВО цель уничтожена над морем", - сообщили в Силах обороны Юга.

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