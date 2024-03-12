Силы обороны Юга: во время ночной дроновой атаки враг выпустил ракету по Одесской области, она уничтожена над морем

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Российские войска совершили ночную атаку на юг Украины с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-131/136" и ракеты Х-59 с Черного моря, но украинская ПВО успешно перехватила и уничтожила цели.
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Компании, которые исправно платят налоги, все равно сталкиваются с фискальным давлением.
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими войсками во время ночной атаки на Украину.
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях
Воздушные силы Украины сообщают о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях.
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине
По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света
В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 3 человека, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, более 1 700 семей остались без электричества.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов
За сутки рф нанесла 8 ракетных, 114 авиационных ударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, нанеся ущерб в нескольких областях.
На Харьковщине рф сбросила авиабомбу на жилой дом: без пострадавших
российская авиация разбомбила жилой дом в Купянске Харьковской области, вызвав пожар, но обошлось без жертв.
рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы
российская пропаганда распространяет фейковую новость о массовой мобилизации работников жилищно-коммунального хозяйства на Волыни, используя устаревшую и манипулированную информацию.