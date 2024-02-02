НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Натальи Рудухи. В случае выявления - ее нужно привлечь к административной ответственности и уволить с должности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Денис Цыпин.

"НАПК может проверить на наличие конфликта интересов (Рудуху - ред.). Это их функция непосредственно. Если НАПК установит наличие решений с ее подписью относительно тех финансовых учреждений, где она работала - то это может быть признано как конфликт интересов - что соответственно повлечет за собой последствия в виде привлечения к админответственности, увольнения с должности и т.д.", - отметил Цыпин.

В то же время он добавил, что поскольку директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и его заместителей назначает административный совет фонда, которым руководит директор юридического департамента НБУ Александр Зима, то и ответственность совет несет коллективную.

"В данном случае действует очень большая дискреция у этих лиц. Например - кто назначил этого человека (Рудуху - ред.) на должность? Все они вместе - административный совет фонда, а это КМУ, ВР и НБУ, и они несут не персональную, а коллективную ответственность. Сугубо политическую, не уголовную или административную за свои назначения, потому что каждый из них не принимал решения самостоятельно, и каждого из них могли при тех или иных обстоятельствах ввести в заблуждение, или они могли не учесть какие-то там обстоятельства... Но обычно именно такая коллективная ответственность, а скорее всего надо говорить безответственность, присуща тем органам государственной власти, где больше всего коррупционные риски присутствуют", - сказал Цыпин.

По его словам, члены административного совета ФГВФЛ не могли принять решение самостоятельно, они представляли интересы своего органа государственной власти и выполняли непосредственные указания руководителей этих государственных органов власти.

"Что касается формальных обстоятельств - почему лицо, которое не имеет безупречной репутации в финансовых учреждениях, смогло занять эту должность - ну, потому что эти органы решили, что именно этот кандидат более всего соответствует требованиям и он способен там воплотить интересы этих государственных органов в перспективе", - уточнил Цыпин.

По его мнению, в Украине есть достаточное количество контролирующих органов государственной власти, которые способны выявить все возможные риски и выбрать на должности идеальных кандидатов, к которым бы не было вопросов. Однако для этого нужна соответствующая политическая воля.

"Мы понимаем, что на самом деле те органы, которые контролируют и в данном случае должны были бы предотвратить такие случаи - их назначают политические органы власти в Украине и ставят им специальные задачи. Нам нужно, например, из этого фонда получать ежемесячно миллион евро или долларов наличными, потому что, типа, мы считаем, что нам эти деньги нужны. И назначают именно тех людей на эти должности - которые способны воровать, вступать в коррупционные схемы, их и выбирают именно за такие качества, ни за какие другие. Кто может это предотвратить? Только политическая власть в стране. Если она хочет получать взятки и разводить коррупцию - она будет это делать при любых условиях и законодательных актах. Не будет этой политической воли - не будет и коррупции", - резюмировал Цыпин.

Напомним

Наталья Рудуха ранее работала в нескольких банках, которые были признаны неплатежеспособными и начата процедура их ликвидации. Однако это не помешало ей, несмотря на прямой законодательный запрет, получить руководящую должность в государственном органе, который занимается ликвидацией банков.

Из открытых источников известно, что Рудуха работала главным экономистом отдела операционного учета банка "Надра", который был ликвидирован через несколько лет после ее увольнения. Кроме того, Рудуха работала с декабря 2007-го по июнь 2012 года главным бухгалтером, заместителем председателя правления "Астра Банка", который был признан судом неплатежеспособным. В марте-сентябре 2015 года она была заместителем председателя правления банка "Контракт". Как и другие, этот банк тоже был признан неплатежеспособным в октябре 2015 года и начался процесс его ликвидации. На сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц отмечается, что накануне введения в ПАО Банк "Контракт" временной администрации его руководство, куда входила и Наталья Рудуха, осуществляло распродажу имущества банка без фактического поступления средств на счета и перечисления средств юридических лиц на счета физических. Это значительно увеличило сумму возмещения за счет Фонда гарантирования.