Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  148533 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  184548 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  158703 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159227 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  161903 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142936 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151489 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166946 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170014 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158510 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

Польша отзовет иски против политики ЕС по изменению климата, поданные предыдущим правительством партии "Право и справедливость".

Новости Мира •   •  1533 просмотра
Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов

российский ракетный катер "ивановец" был уничтожен Украиной после шести прямых попаданий украинских надводных беспилотников "Magura V5", которыми руководило подразделение беспилотников ГУР.

Война •   •  2785 просмотра
Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов

Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны

Канада ввела многочисленные санкции против россии и россиян из-за их вторжения в Украину. В частности, канадцы заморозили банковские счета, касающиеся компании олигарха абрамовича.

Война •   •  2226 просмотра
Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны

НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%

Объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.

Экономика •   •  1529 просмотра
НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%

Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО

Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в совместных операциях НАТО, таких как противоминные мероприятия и воздушное патрулирование в 2024 году.

Новости Мира •   •  2062 просмотра
Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО

Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога

Президент Украины проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

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Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога

Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Более 30% территории Украины, или более 174 тысяч квадратных километров, остаются загрязненными взрывоопасными предметами, по словам представителя украинского военного ведомства.

Война •   •  4790 просмотра
Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ

В утвержденном Бундестагом бюджете Германии на 2024 год предусмотрено не менее 520 миллионов евро на закупку военной техники для передачи Украине.

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Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ

Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.

Общество •   •  3660 просмотра
Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

Российская армия дважды обстреляла поселок Ингулец Херсонской области, ранив 59-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

Война •   •  5196 просмотра
Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие