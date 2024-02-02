Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата
Польша отзовет иски против политики ЕС по изменению климата, поданные предыдущим правительством партии "Право и справедливость".
Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов
российский ракетный катер "ивановец" был уничтожен Украиной после шести прямых попаданий украинских надводных беспилотников "Magura V5", которыми руководило подразделение беспилотников ГУР.
Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны
Канада ввела многочисленные санкции против россии и россиян из-за их вторжения в Украину. В частности, канадцы заморозили банковские счета, касающиеся компании олигарха абрамовича.
НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%
Объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.
Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО
Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в совместных операциях НАТО, таких как противоминные мероприятия и воздушное патрулирование в 2024 году.
Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога
Президент Украины проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.
Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной
Более 30% территории Украины, или более 174 тысяч квадратных километров, остаются загрязненными взрывоопасными предметами, по словам представителя украинского военного ведомства.
Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ
В утвержденном Бундестагом бюджете Германии на 2024 год предусмотрено не менее 520 миллионов евро на закупку военной техники для передачи Украине.
Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах
Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.
Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие
Российская армия дважды обстреляла поселок Ингулец Херсонской области, ранив 59-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.