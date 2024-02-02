Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

Польша не будет подавать на ЕС в суд относительно политики Евросоюза в области изменения климата, - правительство Дональда Туска готовится отозвать иски, которые подало предыдущее правительство. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Польша отзывает судебные иски против климатической политики ЕС после многих лет сопротивления Европейскому Союзу в рамках предыдущей националистической партии "Право и справедливость" (PiS).

Как сообщили Reuters источники в правительстве и ЕС, новое проевропейское правительство премьер-министра-центриста Дональда Туска планирует официально отозвать текущие юридические иски против некоторых основных политиков ЕС в сфере изменения климата в Верховном суде ЕС.

Источники сообщили, что правительство Туска намерено отменить судебные дела и координирует решения между вовлеченными министерствами.

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В то же время новый польский ряд уже сообщил о планах изменить национальную климатическую политику. Планируется быстрее заменить уголь на возобновляемые источники энергии, но, согласно заявлению, ожидаемые изменения все равно будут включать поддержку пострадавших работников и отраслей промышленности.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита своего польского коллеги Дональда Туска в Киев, обсудил с ним потенциальное сотрудничество Киева и Варшавы в сфере энергетики.

Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.

Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.