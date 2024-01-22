Нові лінії ЛЕП та розбудова нафтопроводів: Шмигаль обговорив з Туском співпрацю в енергетичній сфері

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту свого польського колеги Дональда Туска до Києва, обговорив з ним потенційну співпрацю Києва та Варшави у сфері енергетики. Про це глава уряду розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Зокрема, сторони обговорили розбудову нових інтерконекторів між Україною та Польщею.

Минулого року запрацювала ЛЕП між Хмельницькою АЕС і Жешувом. Під час зустрічі проговорили перспективи будівництва ще двох: "Рівненська АЕС — Хельм" та "Львівська — Кросно" - заявив Шмигаль.

Крім того, Київ прагне розпочати роботу над будівництвом нового конектору нафтопроводів

"Броди — Адамова застава" міг би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору - підсумував прем'єр-міністр України.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Дональд Туск обговорили співпрацю в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

"Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють", – заявив Зеленський.

Нагадаємо

Польський депутат Павел Коваль буде призначений уповноваженим з питань відновлення України. Про це прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив під час свого візиту до Києва.