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Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 17:19  •  2218 просмотра

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Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита своего польского коллеги Дональда Туска в Киев, обсудил с ним потенциальное сотрудничество Киева и Варшавы в сфере энергетики. Об этом глава правительства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали 

В частности, стороны обсудили развитие новых интерконнекторов между Украиной и Польшей.

В прошлом году заработала ЛЭП между Хмельницкой АЭС и Жешувом. Во время встречи проговорили перспективы строительства еще двух: "Ровенская АЭС - Хельм" и "Львовская - Кросно"

- заявил Шмыгаль.

Кроме того, Киев стремится начать работу над строительством нового коннектора нефтепроводов

"Броды - Адамова застава" мог бы стать частью нового маршрута в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора

- подытожил премьер-министр Украины. 

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дональд Туск обсудили сотрудничество в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

"Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши чиновники это все проработают", - заявил Зеленский.

Напомним

Польский депутат Павел Коваль будет назначен уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Об этом премьер-министр Дональд Туск объявил во время своего визита в Киев.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Нові лінії ЛЕП та розбудова нафтопроводів: Шмигаль обговорив з Туском співпрацю в енергетичній сфері
New power lines and development of oil pipelines: Shmyhal discusses energy cooperation with Tusk
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Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.

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