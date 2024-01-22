Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита своего польского коллеги Дональда Туска в Киев, обсудил с ним потенциальное сотрудничество Киева и Варшавы в сфере энергетики. Об этом глава правительства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В частности, стороны обсудили развитие новых интерконнекторов между Украиной и Польшей.

В прошлом году заработала ЛЭП между Хмельницкой АЭС и Жешувом. Во время встречи проговорили перспективы строительства еще двух: "Ровенская АЭС - Хельм" и "Львовская - Кросно" - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Киев стремится начать работу над строительством нового коннектора нефтепроводов

"Броды - Адамова застава" мог бы стать частью нового маршрута в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора - подытожил премьер-министр Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дональд Туск обсудили сотрудничество в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

"Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши чиновники это все проработают", - заявил Зеленский.

Напомним

Польский депутат Павел Коваль будет назначен уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Об этом премьер-министр Дональд Туск объявил во время своего визита в Киев.