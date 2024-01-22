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Зеленський та премʼєр Польщі обговорили співпрацю в енергетичній сфері

Зеленський та премʼєр Польщі обговорили співпрацю в енергетичній сфері

Київ • УНН

 • 28994 перегляди

Співрозмовники приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Дональд Туск обговорили співпрацю в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Співрозмовники приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

"Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють", – заявив Зеленський.

Глава держави також обговорив із польським прем’єр-міністром рух України до Європейського Союзу, зокрема обмін досвідом взаємодії з європейськими інституціями.

"Я вдячний за готовність пана Прем’єр-міністра підтримати Україну його досвідом, і, напевно, було б варто сформувати спеціальну консультаційну групу між нашими державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху в Євросоюз. Впевнений: будемо разом у Євросоюзі. Будемо разом у НАТО", – сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський запросив польський бізнес узяти участь у відновленні країни після бойових дій.

"Маємо повне взаєморозуміння з паном Прем’єр-міністром щодо такої співпраці й підтримки українського та польського бізнесів. Будемо разом вільними – Україна та Польща", – резюмував Глава держави.

Туск зі свого боку зауважив, що в Польщі всі політичні сили розділяють переконання, що Україну потрібно підтримати всіма доступними засобами в боротьбі з російською агресією.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості українсько-польських бізнес-проєктів, а також спільних інвестицій у виробництво зброї та амуніції.

Він також повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України і польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.

Доповнення

Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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