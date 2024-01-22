Зеленский и премьер Польши обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Собеседники уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.
Великобритания ослабляет предупреждение о поездках в некоторые регионы на западе Украины
Великобритания частично смягчила правила поездок в некоторые западные регионы Украины.
Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США
Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил.
Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ
Члены кадыровского батальона избили и угрожали российскому офицеру военной полиции, который попросил их предъявить документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.
Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга
НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.
В Севастополе объявили выходные из-за проблем с водоснабжением
Севастополь объявляет 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением, вызванных непогодой.
Республиканцы недовольны спикером Палаты представителей - Politico
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сталкивается с растущим недовольством среди республиканцев из-за того, как он управляет государственными расходами и законодательными переговорами. Инсайдеры прогнозируют, что он может потерять свою должность до 2025 года, если недовольство партии продолжится.
В 2023 году более 10 тысяч украинцев получили гранты на собственное дело
В 2023 году более 10 000 украинцев получили государственные гранты на общую сумму 2,4 млрд грн для открытия или развития бизнеса по программе "Власна справа".
Зеленский и Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей
Президент Украины Зеленский и премьер-министр Туск обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей, утверждая, что все ключевые вопросы могут быть решены на правительственном уровне в ближайшее время.
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что для этого нет механизмов согласно международному праву