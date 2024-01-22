Зеленский и премьер Польши обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дональд Туск обсудили сотрудничество в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Собеседники уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

"Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши чиновники это все проработают", - заявил Зеленский.

Глава государства также обсудил с польским премьер-министром движение Украины в Европейский Союз, в частности обмен опытом взаимодействия с европейскими институтами.

"Я благодарен за готовность господина Премьер-министра поддержать Украину его опытом, и, наверное, стоило бы сформировать специальную консультационную группу между нашими государствами, между нашими правительствами, чтобы поддержать Украину на пути в Евросоюз. Уверен: будем вместе в Евросоюзе. Будем вместе в НАТО", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский пригласил польский бизнес принять участие в восстановлении страны после боевых действий.

"Имеем полное взаимопонимание с господином Премьер-министром относительно такого сотрудничества и поддержки украинского и польского бизнеса. Будем вместе свободными - Украина и Польша", - резюмировал Глава государства.

Туск со своей стороны отметил, что в Польше все политические силы разделяют убеждение, что Украину нужно поддержать всеми доступными средствами в борьбе с российской агрессией.

Премьер-министр отметил важность украинско-польских бизнес-проектов, а также совместных инвестиций в производство оружия и амуниции.

Он также сообщил, что Польша планирует принять участие в восстановлении Украины и польское правительство назначит уполномоченного, который будет отвечать за этот вопрос.

Дополнение

Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.