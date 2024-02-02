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Уряд Туска має намір скасувати судові справи проти політик ЄС щодо зміни клімату

Уряд Туска має намір скасувати судові справи проти політик ЄС щодо зміни клімату

Київ • УНН

 • 22512 перегляди

Польща відкличе позови проти політики ЄС щодо зміни клімату, подані попереднім урядом партії "Право і справедливість".

Польща не буде подавати на ЄС до суду щодо політики Євросоюзу в галузі зміни клімату, - уряд Дональда Туска готується відкликати позови, які подав попередній уряд. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Польща відкликає судові позови проти кліматичної політики ЄС після багатьох років спротиву Європейському Союзу в рамках попередньої націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS).

Як повідомили Reuters джерела в уряді та ЄС, новий проєвропейський уряд прем'єр-міністра-центриста Дональда Туска планує офіційно відкликати поточні юридичні позови проти деяких основних політиків ЄС у сфері зміни клімату у Верховному суді ЄС. Джерела повідомили, що уряд Туска має намір скасувати судові справи і координує рішення між залученими міністерствами.

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Водночас новий польський ряд вже повідомив про плани змінити національну кліматичну політику. Планується швидше замінити вугілля на відновлювані джерела енергії, але, згідно з заявою, очікувані зміни все одно включатимуть підтримку постраждалих працівників та галузей промисловості.

Нагадаємо

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту свого польського колеги Дональда Туска до Києва, обговорив з ним потенційну співпрацю Києва та Варшави у сфері енергетики.

Україна просуває свою кліматичну політику, розробляючи закон про квоти на викиди парникових газів, що є ключовим для інтеграції в ЄС, і плануючи повний запуск СТВ до 2026 року.

Найбільша політична партія Європи, Європейська народна партія, найімовірніше, підтримає Урсулу фон дер Ляєн на другий термін якголову Європейської комісії, пише Euractiv. Очікується, що вирішальне значення в цьому рішенні матиме позиція прем'єр-міністрів Польщі та Греції.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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