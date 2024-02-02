россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения

Сегодня днем оккупационные войска рф атаковали Херсон с авиации, в результате чего ранен по меньшей мере один человек. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сейчас известно об одной раненой. Женщина 73 лет на момент удара находилась во дворе. Травмированная госпитализирована с контузией и осколочным ранением - резюмировал глава МВА.

По его словам, в результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Мрочко добавил, что сейчас информация о последствиях авиаудара уточняется.

Напомним

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