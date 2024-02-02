росіяни обстріляли Херсон з авіації: поранена 73-річна жінка, є значні руйнування
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Мрочко додав, що наразі інформація про наслідки авіаудару уточнюється.
Сьогодні вдень окупаційні війська рф атакували Херсон з авіації, внаслідок чого поранено щонайменше одну людину. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням
За його словами, внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Мрочко додав, що наразі інформація про наслідки авіаудару уточнюється.
Нагадаємо
Російська армія двічі обстріляла селище Інгулець Херсонської області, поранивши 59-річну жінку та 37-річного чоловіка.
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