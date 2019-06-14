Накануне выборов депутат Рыбалка стал меньше "прогуливать" заседания ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. С начала года народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пропустил 12,7% заседаний Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВР, передает УНН.
Так, с 1 января по 14 июня 2019 года состоялось 63 заседания ВР. За это время Рыбалка пропустил 8 заседаний, или 12,7% от общего количества.
При этом, в 2018 году Рыбалка пропустил 21,3% заседаний, в 2017 году - 19,8% заседаний.
Относительно голосований Рыбаки в ВР - нардеп их систематически "прогуливает".
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Так, с начала года в Раде состоялось 2 тыс. 89 голосований. Рыбалка пропустил 456 из них, или 21,8% от общего количества.
В 2018 году Рыбалка пропустил 23,2% голосований (884 из 3 тыс. 807), в 2017 году - 23,7% голосований (1 тыс. 82 из 4 тыс. 553).
Как писал УНН, Рыбалка оказался в ТОПе самых худших представителей Днепропетровской области в Раде.
Также напомним, что политик не попал в список Радикальной партии Украины, а потому, как прогнозируют политологи, может баллотироваться по мажоритарному округу.
Так или иначе, но шансы Рыбалки снова попасть в Раду, эксперты оценивают как минимальные.