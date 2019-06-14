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Напередодні виборів депутат Рибалка став менше "прогулювати" засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. З початку року народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 12,7% засідань Верховної Ради України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.

Напередодні виборів депутат Рибалка став менше "прогулювати" засідання ВР

Так, з 1 січня по 14 червня 2019 року відбулося 63 засідання ВР. За цей час Рибалка пропустив 8 засідань, або 12,7% від загальної кількості.

При цьому, у 2018 році Рибалка пропустив 21,3% засідань, у 2017 році — 19,8% засідань.

Щодо голосувань Рибалки у ВР - нардеп їх систематично "прогулює".

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Так, з початку року у Раді відбулося 2 тис. 89 голосувань. Рибалка пропустив 456 з них, або 21,8% від загальної кількості.

У 2018 році Рибалка пропустив 23,2% голосувань (884 з 3 тис. 807), у 2017 році — 23,7% голосувань (1 тис. 82 з 4 тис. 553).

Як писав УНН, Рибалка опинився в ТОПі найгірших представників Дніпропетровської області в Раді.

Також нагадаємо, що політик не потрапив до списку Радикальної партії України, а тому, як прогнозують політологи, може балотуватися по мажоритарному округу

Так чи інакше, але шанси Рибалки знову потрапити у Раду, експерти оцінюють як мінімальні.

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