Напередодні виборів депутат Рибалка став менше "прогулювати" засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З початку року народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 12,7% засідань Верховної Ради України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.
Так, з 1 січня по 14 червня 2019 року відбулося 63 засідання ВР. За цей час Рибалка пропустив 8 засідань, або 12,7% від загальної кількості.
При цьому, у 2018 році Рибалка пропустив 21,3% засідань, у 2017 році — 19,8% засідань.
Щодо голосувань Рибалки у ВР - нардеп їх систематично "прогулює".
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Так, з початку року у Раді відбулося 2 тис. 89 голосувань. Рибалка пропустив 456 з них, або 21,8% від загальної кількості.
У 2018 році Рибалка пропустив 23,2% голосувань (884 з 3 тис. 807), у 2017 році — 23,7% голосувань (1 тис. 82 з 4 тис. 553).
Як писав УНН, Рибалка опинився в ТОПі найгірших представників Дніпропетровської області в Раді.
Також нагадаємо, що політик не потрапив до списку Радикальної партії України, а тому, як прогнозують політологи, може балотуватися по мажоритарному округу.
Так чи інакше, але шанси Рибалки знову потрапити у Раду, експерти оцінюють як мінімальні.