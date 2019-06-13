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Рибалка опинився в ТОПі найгірших представників Дніпропетровської області в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка потрапив в трійку найбільш деструктивних представників Дніпропетровської області в парламенті. Про це свідчить аналітичний звіт руху "ЧЕСНО", передає УНН.

Рибалка опинився в ТОПі найгірших представників Дніпропетровської області в Раді

Так, в ТОП-3 антирейтингу Рибалка посідає друге місце. На першому і третьому місці розташувалися мажоритарник від Кривого Рогу Костянтин Павлов і член фракції "Народний фронт" Олег Кришин відповідно.

Зокрема, Рибалці активісти "ЧЕСНО" закидають "кнопкодавство", надання благ виборцям, часткову підтримку антидемократичних законів, і непідтримку політичних реформ.

Додамо, що аналітики руху оцінювали роботу нардепів за шістьма критеріями: присутність на засіданнях парламенту, підтримка 5 найважливіших політичних реформ, підтримка антидемократичних ініціатив, фігурування в антикорупційних розслідуваннях, "кнопкодавство", неособисте голосування, "гречкосійство".

Нагадаємо, в понеділок, 10 червня, лідер РПЛ Олег Ляшко показав список представників своєї партії, яких веде на вибори до Верховної Ради. Прізвища Рибалки серед членів РПЛ не виявилося.

Однак, за прогнозами експертів, "радикал" все одно буде намагатися потрапити в парламент і можливо по 39 округу в Дніпропетровській області.

Шанси політика на отримання мандата в черговий раз політологи оцінюють як мінімальні.

Нагадаємо, що один з помічників депутата Рибалки теж йде на парламентські вибори.

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