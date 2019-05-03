В канун поминальных дней СММ ОБСЕ обследует кладбища в поисках мин и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Накануне поминальных дней, или Радоницы, Гробков, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ создала окна молчания, чтобы проверить кладбища на предмет загрязнения минами и боеприпасами. Об этом сообщал УНН со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ в Twitter.
"В преддверии празднования Радоницы, ... древней православной традиции, когда семьи посещают могилы своих близких родственников, СММ ОБСЕ создала окна молчания, чтобы проверить, не загрязнены ли различные кладбища минами и невзорвавшимися боеприпасами вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали зенитные ракетные комплексы, а также самоходные гаубицы.
Также напомним, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан призвал стороны к полному разминированию территорий на востоке Украины.