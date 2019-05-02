На территории аэропорта "Луганск" зафиксировано ЗРК и гаубицы боевиков - СММ ОБСЕ

СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода у подконтрольного правительству Бобрового и на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", примерно в 10 км к югу от неподконтрольного правительству Луганска, указано в отчете.

"1 мая команда миссии видела 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 единиц и Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 единиц) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно в 10 км к югу от Луганска ", - отмечают наблюдатели, отмечая, что указанное вооружение зафиксировано в неподконтрольных правительству Украины районах.

Кроме того, по данным СММ, члены патруля миссии видели на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" 6 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 7 танков Т-72.

Напомним, в конце апреля на оккупированных Россией территориях Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила более 50 танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и прочее зенитно-ракетное вооружение за пределами выделенных мест хранения вооружения.