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На території аеропорту ”Луганськ” зафіксовано ЗРК та гаубиці бойовиків - СММ ОБСЄ

На території аеропорту ”Луганськ” зафіксовано ЗРК та гаубиці бойовиків - СММ ОБСЄ

Київ • УНН

 • 9814 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. На території колишнього міжнародного аеропорту ”Луганськ” спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували зенітні ракетні комплекси, а також самохідні гаубиці. Про це йдеться у звіті СММ від 1 травня, передає УНН.

СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення біля підконтрольного урядові Бобрового та на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ”, приблизно за 10 км на південь від непідконтрольного урядові Луганська, зазначено у звіті.

“1 травня команда місії бачила 7 самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 „Град“, 122 мм) і 10 буксируваних гаубиць (2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 5 одиниць і Д-30 „Жаба“, 122 мм — 5 одиниць) на території колишнього міжнародного аеропорту „Луганськ“, орієнтовно за 10 км на південь від Луганська”, — відзначають спостерігачі, наголошуючи, що вказане озброєння зафіксоване у непідконтрольних урядові України районах.

Крім того, за даними СММ, члени патруля місії бачили на території колишнього міжнародного аеропорту “Луганськ” 6 зенітних ракетних комплексів 9К35 “Стріла-10” і 7 танків Т-72.

Нагадаємо, наприкінці квітня на окупованих Росією територіях Луганщини Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила понад 50 танків, а також важку броньовану техніку, “Гради” та інше зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння.

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