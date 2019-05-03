Напередодні поминальних днів СММ ОБСЄ обстежує кладовища у пошуках мін і боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Напередодні поминальних днів, або Радуниці, Гробків, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ створила вікна мовчання, щоб перевірити кладовища на предмет забруднення мінами і боєприпасами. Про це повідомляв УНН з посиланням на повідомлення СММ ОБСЄ в Twitter.
"Напередодні святкування Радониці, ... древньої православної традиції, коли сім'ї відвідують могили своїх близьких родичів, СММ ОБСЄ створила вікна мовчання, щоб перевірити, чи не забруднені різні кладовища мінами і боєприпасами, що не вибухнули, поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ" спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували зенітні ракетні комплекси, а також самохідні гаубиці.
Також нагадаємо, що глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав сторони до повного розмінування територій на сході України.