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Нападающий "Зари" выбран лучшим футболистом тура УПЛ

Киев • УНН

 • 15062 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14-го тура VBET Лиги, передает УНН со ссылкой на УПЛ.

Нападающий "Зари" выбран лучшим футболистом тура УПЛ

Детали

По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Шахаб, который в матче с “Вересом” оформил хет-трик.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Заметим, что лучшим тренером тура избран Юрий Максимов из"Ворсклы“. Он набрал 4,6 балла.

Контекст

Хет-трик Шахаба привел “Зарю” до победы над “Вересом”.

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