Нападника "Зорі" обрано найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 14-го туру VBET Ліги, передає УНН із посиланням на УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Зорі" Шахаб, який у матчі з "Вересом" оформив хет-трик.
До складу експертної ради потрапили: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.
Зауважимо, що найкращим тренером туру обрано Юрія Максимова із "Ворскли". Він набрав 4,6 бали.
Контекст
Хет-трик Шахаба привів "Зорю" до перемоги над "Вересом".