Хет-трик Шахаба привів "Зорю" до перемоги над "Вересом"

Деталі

Протистояння команд із цілком різними моделями гри — в такому руслі очікувався цей матч й таким він був. Луганці запропонували атакувальні дії з комбінаціями та швидким переведенням м’яча в напад. “Верес” передбачувано представив контратаки, чіткі й чіпкі дії в обороні та силову боротьбу на всіх ділянках поля.

Зрозуміло, що більше моментів створила “Зоря”, однак контрвипади рівнян часом виглядали навіть небезпечнішими.

В першому таймі були забиті два м’ячі в різні ворота, однак жодне взяття воріт не було зараховане. В таймі другому все мало вирішитись — і вирішилося. Причому, згідно з канонами футболу, все пішло так, а могло піти інакше: буквально зі стартових хвилин рівняни не реалізували чудову нагоду відкрити рахунок і тут же отримали у відповідь — 1:0 на користь “Зорі”. Через дві хвилини, й господарі поля подвоїли рахунок і це знову зробив Шахаб.

У подальшому підопічні Віктора Скрипника грали розслабленіше, а всі зусилля команди Юрія Вірта завершилися третім пропущеним голом, що дав змогу луганцю Шахабу стати одним із героїв 14 туру (3:0).

Доповнення

“Зоря” набрала 29 балів та повернула собі третій рядок турнірної таблиці.