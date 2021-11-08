Хет-трик Шахаба привел "Зарю" к победе над "Вересом"

Детали

Противостояние команд с совершенно разными моделями игры — в таком русле ожидался этот матч и таким он был. Луганчане предложили атакующие действия с комбинациями и быстрым переводом мяча в нападение. “Верес” предсказуемо представил контратаки, четкие и цепкие действия в обороне и силовую борьбу на всех участках поля.

Понятно, что больше моментов создала “Заря”, однако контрвыпады ровенчан порой выглядели даже опаснее.

В первом тайме были забиты два мяча в разные ворота, однако ни одно взятие ворот не было засчитано. В тайме втором все должно было решиться — и решилось. Причем, согласно канонам футбола, все пошло так, а могло пойти иначе: буквально со стартовых минут жители не реализовали прекрасную возможность открыть счет и тут же получили в ответ — 1:0 в пользу “Зари”. Через две минуты, и хозяева поля удвоили счет и это снова сделал Шахаб.

В дальнейшем подопечные Виктора Скрипника играли более расслаблено, а все усилия команды Юрия Вирта завершились третьим пропущенным голом, что позволило луганчанину Шахабу стать одним из героев 14 тура (3:0).

Дополнения

“Заря” набрала 29 баллов и вернула себе третью строчку турнирной таблицы.