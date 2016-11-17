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15 марта, 19:03 • 110054 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152144 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128657 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121838 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107686 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102921 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98609 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Нападающего "Александрии" Р.Яремчука выбрали лучшим молодым футболистом октября по версии Золотой талант

Нападающего "Александрии" Р.Яремчука выбрали лучшим молодым футболистом октября по версии Золотой талант

Киев • УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Форварду "Александрии" Роману Яремчуку удалось прервать гегемонию полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко и стать лучшим молодым футболистом Украины месяца, информирует УНН со ссылкой на сайт Золотой талант.

Воспитанник львовского футбола и академии "Динамо" в октябре забил пять мячей в четырех матчах, в том числе два - "Днепру" и "Ворскле" (в этом поединке он обновил рекорд по скорости забитого гола чемпионата Украины, забив уже на 8-й секунде) в УПЛ, еще один - "Шахтеру" в Кубке Украины.

Отметим, что 2 место в голосовании занял Эдуард Соболь ("Заря"), а 3-е В.Коваленко. Далее разместились Андрей Борячук, Артем Беседин, Игорь Харатин, Александр Зинченко, Павел Ореховский, Владислав Кабаев и Иван Лобай.

Напомним, что премия Золотой талант проводится уже четвертый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-21 был признан Иван Ордец. В 2014-м победу праздновал Руслан Малиновский, а в 2015-м - Иван Петряк.

Напомним, украинская Премьер-лига объявила о начале голосования болельщиков для определения лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

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