Нападающего "Александрии" Р.Яремчука выбрали лучшим молодым футболистом октября по версии Золотой талант
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Форварду "Александрии" Роману Яремчуку удалось прервать гегемонию полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко и стать лучшим молодым футболистом Украины месяца, информирует УНН со ссылкой на сайт Золотой талант.
Воспитанник львовского футбола и академии "Динамо" в октябре забил пять мячей в четырех матчах, в том числе два - "Днепру" и "Ворскле" (в этом поединке он обновил рекорд по скорости забитого гола чемпионата Украины, забив уже на 8-й секунде) в УПЛ, еще один - "Шахтеру" в Кубке Украины.
Отметим, что 2 место в голосовании занял Эдуард Соболь ("Заря"), а 3-е В.Коваленко. Далее разместились Андрей Борячук, Артем Беседин, Игорь Харатин, Александр Зинченко, Павел Ореховский, Владислав Кабаев и Иван Лобай.
Напомним, что премия Золотой талант проводится уже четвертый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-21 был признан Иван Ордец. В 2014-м победу праздновал Руслан Малиновский, а в 2015-м - Иван Петряк.
Напомним, украинская Премьер-лига объявила о начале голосования болельщиков для определения лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.