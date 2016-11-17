Нападника "Олександрії" Р.Яремчука обрано найкращим молодим футболістом жовтня за версією Золотий талант
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Форварду "Олександрії" Роману Яремчуку вдалося перервати гегемонію півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленко і стати кращим молодим футболістом України місяця, інформує УНН з посиланням на сайт Золотий талант.
Вихованець львівського футболу і академії "Динамо" в жовтні забив п'ять м'ячів у чотирьох матчах, в тому числі по два – "Дніпру" та "Ворсклі" (в цьому поєдинку він оновив рекорд за швидкістю забитого голу чемпіонату України, забивши вже на 8-й секунді) в УПЛ, ще один – "Шахтарю" в Кубку України.
Відзначимо, що 2 сходинку у голосуванні зайняв Едуард Соболь ("Зоря"), а 3-тю В.Коваленко. Далі розмістилися Андрій Борячук, Артем Бєсєдін, Ігор Харатін, Олександр Зінченко, Павло Оріховський, Владислав Кабаєв і Іван Лобай.
Нагадаємо, що премія Золотий Талант проводиться вже четвертий рік. У 2013-му найкращим футболістом України в категорії U-21 був визнаний Іван Ордець. У 2014-му перемогу святкував Руслан Малиновський, а в 2015-му - Іван Петряк.
Нагадаємо, Українська Прем'єр-ліга оголосила про початок голосування уболівальників задля визначення найкращого футболіста чемпіонату за підсумками жовтня.