Нападающий сборной Украины заинтересовал итальянский "Милан"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинский нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает "Calciomercatonews", передает УНН.
Детали
Ресурс утверждает, что в услугах форварда заинтересован руководство “Милана”. Сказано, что итальянский гранд большая проблема на данной позиции впереди в связи со Златаном Ибрагимовичем и Оливье Жиру, которые получили травмы. По этой причине “россонери” рассматривают вариант с подписанием украинском.
Руководство “Бенфики” уже озвучили свои требования относительно возможного трансфера. Португальский гранд смогут отдать Яремчука только за 25 млн. Евро. При этом сумма может увеличиться, если украинец продолжит показывать такую же результативность, как на старте сезона.
Напомним
Яремчук перешел в “Бенфику” прошлым летом из “Гента”. В текущем сезоне он провел за “орлов” 16 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав три результативные пасы.