Нападник збірної України зацікавив італійський "Мілан"

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Ресурс стверджує, що в послугах форварда зацікавлене керівництво “Мілана”. Сказано, що італійський гранд має велику проблему на даній позиції попереду у зв’язку із Златаном Ібрагімовичем і Олів’є Жиру, які отримали травми. З цієї причини “россонері” розглядають варіант з підписанням українця.

Керівництво “Бенфіки” вже озвучили свої вимоги щодо можливого трансферу. Португальський гранд зможуть віддати Яремчука тільки за 25 млн. євро. При цьому сума може збільшитися, якщо українець продовжить показувати таку ж результативність, як на старті сезону.

Нагадаємо

Яремчук перейшов в “Бенфіку” минулого літа з “Гента”. У поточному сезоні він провів за “орлів” 16 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши три результативні паси.