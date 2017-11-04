Нападающий Яремчук забил дебютный гол в чемпионате Бельгии

Во встрече 14-го тура чемпионата Бельгии Р.Яремчук забил единственный гол во встрече против "Стандарта". На 50 минуте баталии партнер Р.Яремчука догнал мяч на лицевой линии и оформил навес, который и замкнул украинец.

Примечательно, что в составе "Стандарта" весь поединок на скамейке запасных просидел еще один украинец Валерий Лучкевич.

Таким образом, в турнирной таблице "Гент" с 16 баллами на 11-й позиции. "Стандарт" имеет 19 баллов и 8-ю строчку.

Добавим, что 21-летний Р.Яремчук перебрался в "Гент" с "Динамо" прошлым летом, подписав 4-летнее соглашение.