Нападник Яремчук забив дебютний гол у чемпіонаті Бельгії

У зустрічі 14-го туру чемпіонату Бельгії Р.Яремчук забив єдиний гол у зустрічі проти "Стандарту". На 50 хвилині баталії партнер Р.Яремчука наздогнав м'яч на лицьовій лінії та оформив навіс, який і замкнув українець.

Примітно, що у складі "Стандарту" увесь поєдинок на лаві запасних просидів ще один українець Валерій Лучкевич.

Таким чином, у турнірній таблиці "Гент" з 16 балами на 11-й позиції. "Стандарт" має 19 балів і 8-й рядок.

Додамо, що 21-річний Р.Яремчук перебрався в "Гент" з "Динамо" минулого літа, підписавши 4-річну угоду.