Нападающий Яремчук отличился голом во втором подряд поединке за "Гент"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле в основном составе бельгийского "Гента" в товарищеском матче против клуба третьей лиги "Диккельвенне" и стал автором забитого мяча, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Подопечные Ива Вандерхаге провели товарищеский матч на поле клуба "Диккельвенне" и одержали победу со счетом 4:0.
Украинец вышел с первых минут, был активным и сумел забить второй мяч во встрече.
Заметим, что в другой игре клуб Руслана Малиновского "Генк" разгромил "Тис Спорт" - 5: 0. Наш полузащитник сыграл за бельгийцев первый тайм.
Как сообщал УНН, Яремчук сделал дубль в одном из товарищеских матчей.