Нападающий Яремчук отличился голом во втором подряд поединке за "Гент"

Подопечные Ива Вандерхаге провели товарищеский матч на поле клуба "Диккельвенне" и одержали победу со счетом 4:0.

Украинец вышел с первых минут, был активным и сумел забить второй мяч во встрече.



Заметим, что в другой игре клуб Руслана Малиновского "Генк" разгромил "Тис Спорт" - 5: 0. Наш полузащитник сыграл за бельгийцев первый тайм.



Как сообщал УНН, Яремчук сделал дубль в одном из товарищеских матчей.