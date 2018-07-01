Нападник Яремчук відзначився голом в другому поспіль поєдинку за "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Форвард збірної України Роман Яремчук вийшов на поле в основному складі бельгійського "Гента" в товариському матчі проти клубу третьої ліги "Діккельвенне" й став автором забитого м'яча, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Підопічні Іва Вандерхаге провели товариський матч на полі клубу "Діккельвенне" і здобули перемогу з рахунком 4:0.
Українець вийшов із перших хвилин, був активним і зумів забити другий м'яч у зустрічі.
Зауважимо, що в іншій грі клуб Руслана Маліновського "Генк" розгромив "Тіс Спорт" – 5:0. Наш півзахисник відіграв за бельгійців перший тайм.
Як повідомляв УНН, Яремчук зробив дубль в одному із товариських матчів.