Нападник Яремчук відзначився голом в другому поспіль поєдинку за "Гент"

Підопічні Іва Вандерхаге провели товариський матч на полі клубу "Діккельвенне" і здобули перемогу з рахунком 4:0.

Українець вийшов із перших хвилин, був активним і зумів забити другий м'яч у зустрічі.



Зауважимо, що в іншій грі клуб Руслана Маліновського "Генк" розгромив "Тіс Спорт" – 5:0. Наш півзахисник відіграв за бельгійців перший тайм.



Як повідомляв УНН, Яремчук зробив дубль в одному із товариських матчів.