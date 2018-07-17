Нападающий Мбаппе оценил шансы на переход в мадридский "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Форвард новоиспеченных чемпионов мира Франции и “ПСЖ” Килиан Мбаппе после победы сборной в финале Мундиаля прокомментировал слухи о своем будущем, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Молодой и талантливый игрок заявил о невозможности перехода в стан “галактикос” в этом году.
“Я остаюсь в” ПСЖ “, продолжу свой путь в этой команде. Я только на старте своей карьерной дороги”, — рассказывает Мбаппе.
Примечательно, что 19-летний француз, трансферная драгоценность которого составляет 150 млн. евро, провел 7 матчей за “трехцветных” на данном мундиале и забил четыре мяча.
Напомним, что Мбаппе стал лучшим молодым футболистом ЧМ-2018.