Нападающий Мбаппе оценил шансы на переход в мадридский "Реал"

Молодой и талантливый игрок заявил о невозможности перехода в стан “галактикос” в этом году.

“Я остаюсь в” ПСЖ “, продолжу свой путь в этой команде. Я только на старте своей карьерной дороги”, — рассказывает Мбаппе.

Примечательно, что 19-летний француз, трансферная драгоценность которого составляет 150 млн. евро, провел 7 матчей за “трехцветных” на данном мундиале и забил четыре мяча.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим молодым футболистом ЧМ-2018.