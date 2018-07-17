Нападник Мбаппе оцінив шанси на перехід в мадридський "Реал"

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Форвард новоспечених чемпіонів світу Франції і “ПСЖ” Кіліан Мбаппе після перемоги збірної в фіналі Мундіалю прокоментував чутки про своє майбутнє, повідомляє УНН з посиланням на AS.

Молодий та талановитий гравець заявив про неможливість переходу в стан “галактікос” цьогоріч.

“Я залишаюся в „ПСЖ“, продовжу свій шлях у цій команді. Я тільки на старті своєї кар’єрної дороги”, — розповідає Мбаппе.
Примітно, що 19-річний француз, трансферна коштовність якого становить 150 млн. євро, провів 7 поєдинків за “триколірних” на даному Мундіалі та забив чотири м’ячі.

Нагадаємо, що Мбаппе став кращим молодим футболістом ЧС-2018.

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