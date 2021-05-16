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Нападающий Ибрагимович не сможет принять участие в Евро-2020

Киев • УНН

 • 17021 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Сборная Швеции лишилась помощи на Евро-2020 легендарного футболиста национальной команды - нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Швеции.

Нападающий Ибрагимович не сможет принять участие в Евро-2020

Детали

Ветеран шведского футбола сообщил главному тренеру сборной Янне Андерссон, что не сможет принять участие в турнире из-за травмы. 39-летний форвард повредил колено в матче чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:0) 9 мая.

Примечательно, что Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы, после чего объявил о завершении карьеры в национальной команде. В этом году он впервые за пятилетнюю паузу получил вызов в сборную.

Отметим, что за "сине-желтых" Ибрагимович забил 62 гола в 118 матчах и является лучшим бомбардиром команды в истории.

Стоит напомнить

Сборная Украины начала сбор перед Евро-2020.

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