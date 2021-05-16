Нападник Ібрагімович не зможе взяти участь на Євро-2020

Деталі

Ветеран шведського футболу повідомив головному тренеру збірної Янне Андерссону, що не зможе взяти участь в турнірі через травму. 39-річний форвард пошкодив коліно у матчі чемпіонату Італії проти "Ювентуса" (3:0) 9 травня.

Примітно, що Ібрагімович виступав за збірну Швеції з 2001 по 2016 роки, після чого оголосив про завершення кар'єри в національній команді. У цьому році він вперше за п'ятирічну паузу отримав виклик до збірної.

Зазначимо, що за "синьо-жовтих" Ібрагімович забив 62 голи в 118 матчах і є найкращим бомбардиром команди в історії.

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Збірна України розпочала збір перед Євро-2020.