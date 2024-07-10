За первые 6 месяцев 2024 года правоохранители зарегистрировали 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работникам полиции и военнослужащим, но только 43 из них дошли до суда.
За 6 месяцев 2024 года правоохранители зарегистрировали 116 уголовных дел по статье 342 Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работникам полиции и военным. Из них только 43 дошли до суда. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос hromadske, передает УНН.
Детали
Среди дел, возбужденных по статье о сопротивлении военным, 22 - закрыли, в частности, на основании отсутствия состава уголовного преступления. За исключением 43 дел, остальные производства еще не дошли до суда.
Кроме того, по другой статье - о препятствовании деятельности ВСУ - возбудили 240 дел. Впрочем, большинство из них также не дошли до суда. Так, в суд направили только 30 из них.
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Напомним, недавно местные жители поселка Ворохта на Ивано-Франковщине напали на автомобиль работников ТЦК, протестуя против проверки документов военнообязанных. Во время этого военному ТЦК стало плохо.
Тогда по факту нападения на автомобиль военных ТЦК в полиции начали уголовные производства по двум статьям, в частности препятствование законной деятельности Вооруженных сил (ч. 1 ст. 114-1 УКУ).
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