За 6 месяцев 2024 года правоохранители зарегистрировали 116 уголовных дел по статье 342 Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работникам полиции и военным. Из них только 43 дошли до суда. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос hromadske, передает УНН.

Детали

Среди дел, возбужденных по статье о сопротивлении военным, 22 - закрыли, в частности, на основании отсутствия состава уголовного преступления. За исключением 43 дел, остальные производства еще не дошли до суда.

Кроме того, по другой статье - о препятствовании деятельности ВСУ - возбудили 240 дел. Впрочем, большинство из них также не дошли до суда. Так, в суд направили только 30 из них.

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Напомним, недавно местные жители поселка Ворохта на Ивано-Франковщине напали на автомобиль работников ТЦК, протестуя против проверки документов военнообязанных. Во время этого военному ТЦК стало плохо.

Тогда по факту нападения на автомобиль военных ТЦК в полиции начали уголовные производства по двум статьям, в частности препятствование законной деятельности Вооруженных сил (ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

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