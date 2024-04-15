Нападение вражеской ДРГ отразили пограничники на Сумщине

В Сумской области пограничники отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, россияне отступили. Об этом в понедельник сообщила Госпогранслужба, передает УНН.

"российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение", - говорится в сообщении ГПСУ.

Как отмечается, враг еще пытался вести стрелковый бой и, в конце концов, отступил.

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