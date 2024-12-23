Нападение в Магдебурге: в МИД заявили, что состояние пострадавшей украинки тяжелое
Киев • УНН
Консул посетил в больнице украинку 1972 г.р., которая пострадала во время наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Состояние женщины оценивается как тяжелое, ей предоставляется необходимое лечение.
Состояние украинки, которая пострадала из-за наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге в Германии, оценивается как тяжелое. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД.
Детали
«22.12.2024 консул посольства Украины в ФРГ посетил в больнице пострадавшую в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в городе Магдебург гражданку Украины, 1972 г.р. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Ей предоставляется все необходимое лечение», - сообщили в МИД.
В МИД отметили, что учреждение находится на постоянном контакте с работниками медицинского учреждения и родственниками потерпевшей. Дело находится на контроле посольства Украины в ФРГ.
Дополнение
МИД сообщал, что во время нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге пострадала украинка, она находится в одной из немецких клиник.
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