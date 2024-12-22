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Въехал в толпу на рождественской ярмарке в Германии: что известно о подозреваемом в нападении

Въехал в толпу на рождественской ярмарке в Германии: что известно о подозреваемом в нападении

Киев  •  УНН

 • 9204 просмотра

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В Магдебурге автомобиль BMW въехал в толпу на рождественской ярмарке, 5 человек погибли, более 200 ранены. Нападавший - 50-летний врач из Саудовской Аравии, который ранее угрожал в соцсетях.

Гражданин Саудовской Аравии, который, предположительно, въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, в результате которого погибли пять человек и более 200 получили ранения, предупреждал в социальных сетях, что «произойдет что-то большое». Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Детали

50-летний врач находится под стражей в полиции после того, как черный внедорожник BMW на скорости пронесся 400 метров по переполненному рынку, переехав нескольких человек и подбросив других в воздух. Среди погибших - девятилетняя девочка.

41 человек находится в критическом состоянии с опасными для жизни травмами, а раненые проходят лечение в 15 клиниках по всей стране.

Талеба Аль Абдул Мохсена, который приехал в Германию в 2006 году и попросил убежища десять лет спустя, задержала полиция лишь через несколько минут после нападения.  Криминалисты изучают возможность того, что Абдул Мохсен намеренно отключил механизм экстренного торможения на BMW X3, который он взял напрокат перед нападением, чтобы максимально усилить удар.

Украинка пострадала во время нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге - МИД21 дек. 2024, 18:48 • 20498 просмотров

На пресс-конференции, проведенной полицией и прокуратурой в субботу вечером, официальные лица сообщили, что первоначальный допрос Абдул Мохсена, обвиняемого в пяти убийствах и 200 покушениях на убийство, состоялся, но отказались сообщить, что именно сказал подозреваемый. Однако, отвечая на вопрос о мотивах его поступка, главный государственный прокурор Хорст Вальтер Нопенс сказал: «Возможно, он был недоволен тем, как в Магдебурге обращаются с беженцами из Саудовской Аравии».

Нопенс сказал, что нападавший обошел защитные столбики и воспользовался коридором для машин экстренных служб, чтобы попасть на рынок, который должен был быть заблокирован для всех, кроме машин скорой помощи и полиции. Отвечая на вопрос о том, можно ли было остановить нападавшего, Нопенс добавил: «В поле нашего зрения не было преступника».

Среди многочисленных угроз насилия, которые Абдул Мохсен, самопровозглашенный критик ислама и защитник саудовских женщин, якобы высказывал в социальных сетях, было желание убить бывшего канцлера Ангелу Меркель из-за ее попыток «исламизировать Европу», впустив в страну большое количество беженцев в 2015 году.

Он обвинил немецкие власти в попытке подвергнуть его цензуре. По его словам, после официального объявления об отказе от мусульманской веры он оказался в изоляции от друзей и семьи. Пациенты - часто просители убежища - в клинике в 15 км к югу от Магдебурга, где он работал психиатром-консультантом и психотерапевтом, обвиняли его в том, что он «плохой человек». 

Власти Саудовской Аравии заявили немецким СМИ, что они неоднократно предупреждали власти Германии о том, что он представляет угрозу. Неясно, были ли приняты меры в связи с этими предупреждениями.

Канцлер Олаф Шольц, посетивший в субботу место теракта, назвал нападение «ужасным и безумным». Положив белую розу на рынке, на дорожке между деревянными прилавками, в которую врезался BMW, Шольц сказал, что выбор рождественского рынка для нападения был особенно шокирующим, как и время. Он упомянул о «почти 40» жертвах, которые получили ранения «настолько серьезные, что мы должны очень беспокоиться о них».

Как отмечается, Талеб Аль Абдул Мохсен создал сайт, помогающий противникам режима в Саудовской Аравии, в частности женщинам, бежать из страны и просить убежища в Европе.

Он приложил немало усилий, чтобы его всерьез воспринимали как воинствующего критика ислама, назвав себя в интервью, опубликованном в 2019 году в авторитетной Frankfurter Allgemeine Zeitung, «самым агрессивным критиком ислама в истории».

Он также продемонстрировал значительную поддержку Альтернативы для Германии (AfD), антиисламской и антииммигрантской партии, которая сейчас занимает второе место в опросах.

В последние месяцы его внимание, похоже, переключилось на критику немецких властей и их предвзятого, по его мнению, отношения к таким саудовцам, как он сам, и, в частности, к женщинам, которые ищут убежища и отказались от ислама.

В августе в одном из постов он написал: «Если Германия хочет нас убить, мы расправимся с ними, умрем или с гордостью пойдем в тюрьму».

По всей Германии снова были усилены меры безопасности на тысячах рождественских базаров. Некоторые рынки были закрыты из соображений безопасности.

В Германии авто въехало в толпу на рождественской ярмарке, есть жертвы20 дек. 2024, 19:14 • 21369 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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