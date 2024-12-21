Украинка пострадала во время нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге - МИД
Киев • УНН
На рождественской ярмарке в Магдебурге пострадала гражданка Украины 1972 года рождения. Женщина находится в тяжелом состоянии в немецкой клинике, консулы оказывают необходимую помощь.
Во время нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге пострадала украинка, она находится в в одной из немецких клиник, передает УНН со ссылкой на МИД.
«Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге есть гражданка Украины 1972 г.р. Она в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник», - говорится в сообщении.
По данным МИД, посольство Украины в ФРГ и консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь.
«Надеемся на скорейшее выздоровление нашей гражданки», - резюмировали в ведомстве.
Теракт на рождественской ярмарке в Германии: от 60 до 80 человек пострадали20 дек. 2024, 19:56 • 18268 просмотров
Дополнение
Пятничный инцидент - не первый случай нападения на людей на рождественской ярмарке в Германии.
В 2016 году Анис Амри, тунисец, не получивший убежища в Германии и связанный с так называемой группировкой «Исламское государство» («ИГ»), въехал на грузовике в толпу, собравшуюся на церковной ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 и 49 человек были ранены.
Через два года вооруженный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в восточнофранцузском городе Страсбург, в результате чего погибли пять и были ранены еще 11 человек. Вооруженный мужчина был застрелен полицией через два дня.