Нападение на Стерненко: суд арестовал подозреваемую без права залога

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 45-летней женщины, подозреваемой в нападении на активиста Сергея Стерненко. Она будет находиться под стражей до 29 июня, передает УНН.

Ходатайство следователя удовлетворить: применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании подозреваемой под стражей определить до 29.06.2025 включительно - сказала судья.

Суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа три раза в неделю. Меру пресечения избрали без права внесения залога.

Напомним

На Сергея Стерненко 1 мая было совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко пока ничего не угрожает.

45-летней женщине сообщили о подозрении за попытку убийства активиста Сергея Стерненко 1 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, проинформировав, как враг готовил нападение на Стерненко.