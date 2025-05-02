Нападение на Стерненко: суд арестовал подозреваемую без права залога
Киев • УНН
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 45-летней женщины, подозреваемой в покушении на Сергея Стерненко. Она будет находиться под стражей до 29 июня.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 45-летней женщины, подозреваемой в нападении на активиста Сергея Стерненко. Она будет находиться под стражей до 29 июня, передает УНН.
Ходатайство следователя удовлетворить: применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании подозреваемой под стражей определить до 29.06.2025 включительно
Суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа три раза в неделю. Меру пресечения избрали без права внесения залога.
Напомним
На Сергея Стерненко 1 мая было совершено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием. Жизни Стерненко пока ничего не угрожает.
45-летней женщине сообщили о подозрении за попытку убийства активиста Сергея Стерненко 1 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, проинформировав, как враг готовил нападение на Стерненко.