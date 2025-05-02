Напад на Стерненка: суд арештував підозрювану без права застави
Київ • УНН
Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 45-річної жінки, підозрюваної у замаху на Сергія Стерненка. Вона перебуватиме під вартою до 29 червня.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 45-річної жінки, підозрюваної у нападі на активіста Сергія Стерненка. Вона перебуватиме під вартою до 29 червня, передає УНН.
Клопотання слідчого задовольнити: застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання підозрюваної під вартою визначити до 29.06.2025 включно
Суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.
Нагадаємо
На Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує.
45-річній жінці повідомили про підозру за спробу вбивства активіста Сергія Стерненка 1 травня, повідомили у Службі безпеки України, поінформувавши, як ворог готував напад на Стерненка.