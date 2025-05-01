Попереджено замах на Стерненка: нападницю затримано на місці, активіст заявив, що поранений
Київ • УНН
СБУ запобігла замаху на вбивство активіста Сергія Стерненка. Нападницю з вогнепальною зброєю затримали на місці злочину, Стерненко підтвердив поранення.
На активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ та сторінку Стерненко у TG.
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Фахівці СБУ попередили вбивство активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка. Було затримано нападницю.
Запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
Стерненко на сторінці у соцмережі підтвердив, що він поранений, однак загрози життю наразі немає.
Нагадаємо
Голосіївський суд Києва взяв під варту на 60 діб жінку, підозрювану у підготовці замаху на першого заступника міністра охорони здоров'я. Підозрювана планувала помсту через смерть подруги в лікарні.