Попереджено замах на Стерненка: нападницю затримано на місці, активіст заявив, що поранений

На активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю. Життю Стерненка наразі нічого не загрожує, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ та сторінку Стерненко у TG.

Фахівці СБУ попередили вбивство активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка. Було затримано нападницю.

Запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.